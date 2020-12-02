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  3. İstanbullular dikkat! İBB toplu taşıma araçlarında uygulanacak korona tedbirlerini açıkladı!

İstanbullular dikkat! İBB toplu taşıma araçlarında uygulanacak korona tedbirlerini açıkladı!

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşıma araçlarında oluşabilecek aksaklık ve yoğunlukların önüne geçebilmek için sefer sayılarında düzenlemeye gitti. Yoğunluğun olduğu saatlerde sefer sayıları artacak, kısıtlamanın olduğu saatlerde ise seferler seyrekleşecek. İşte alınan yeni tedbirler...

Koronavirüs salgınında zirveyi yaşayan ve toplumsal hareketliliğin en üst düzey olduğu il olan İstanbul'da vatandaşlar, işten çıktıklarında otobüslerde yoğunluk oluşturuyor. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarındaki bulaşı ve ve temasın önüne geçilebilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  yeni kararlar aldı. Buna göre araçlardaki yolcu yoğunluklarının azaltılması için şu kararlar uygulanacak:

- İETT ve Özel Halk Otobüslerinde arızalı olmayan tüm araçlar işletmede olup, her bir hatta mümkün olan en sık sefer sıklığı ile işletme yapılmaya devam edilecek.

- Doruk (pik) saatlerde yolcu yoğunluğu diğerlerine göre nispeten az olan ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca belirlenen kapasitelerin altında hizmet veren hatlardaki otobüsler, yolcu yoğunluğu yaşanan hatlara kaydırılarak, sefer aralıkları düşürülecek. Bu amaçla bu hafta içerisinde tespitler yapılarak 07.12.2020 tarihinden itibaren kademeli olarak hat düzenlemeleri yapılacak.

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İstanbullular dikkat! İBB toplu taşıma araçlarında uygulanacak korona tedbirlerini açıkladı!

- Metrobüs hattında saat 21:00’den sonra seferler seyrekleşecek. Bu saatlerde çalışan şoförler, gün içerisindeki saatlere kaydırılarak sefer aralıkları düşürülecek. Böylece, gün içerisindeki sefer sayısı arttırılacak.

- 06.00 – 21.00 saatleri arasında anlık yolcu yoğunluklarını önlemek için 6 metrobüs aracı servise hazır şekilde yedek olarak bekletilecek.

İstanbullular dikkat! İBB toplu taşıma araçlarında uygulanacak korona tedbirlerini açıkladı!

- Raylı sistemlerde doruk saatlerde maksimum kapasite ile hizmet verilecek.

- Şehir Hatları’nda iskele ve gemi kapasitelerine göre turnike ayarlamasına devam edilecek. Yolcu talebinin gemi kapasitesini aşması durumunda ek sefer ilavesi yapılacak.

- Toplu taşıma araçlarında bilinçlendirmeyi arttırmak üzere maske kullanımı ve fiziksel mesafelere ilişkin anons yapılacak, bu konudaki kurum içi ve kurum dışı denetimler arttırılacak.

İstanbullular dikkat! İBB toplu taşıma araçlarında uygulanacak korona tedbirlerini açıkladı!

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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