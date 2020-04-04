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İstanbullular dikkat! Metro seferlerine kısıtlama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından metro seferleri ile ilgili bir değişikliğin bilgisini paylaştı. İşte İmamoğlu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı değişiklikler...

İstanbullular dikkat! Metro seferlerine kısıtlama geldi

İstanbul'daki metro seferlerinde değişikliğe gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da toplu ulaşımla ilgili yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "6 Nisan Pazartesi'den itibaren; Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir Değerli İstanbullulara duyurulur." açıklamasında bulundu. 

 

 

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