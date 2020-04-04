İstanbullular dikkat! Metro seferlerine kısıtlama geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından metro seferleri ile ilgili bir değişikliğin bilgisini paylaştı. İşte İmamoğlu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı değişiklikler...
İstanbul'daki metro seferlerinde değişikliğe gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da toplu ulaşımla ilgili yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "6 Nisan Pazartesi'den itibaren; Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir Değerli İstanbullulara duyurulur." açıklamasında bulundu.
6 Nisan Pazartesi'den itibaren;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 4, 2020
?Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır
?Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır
?Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir
Değerli İstanbullulara duyurulur.
Bakan bugün (4 Nisan) Türkiye'deki Coronavirüs ölüm ve vaka sayısını açıkladı
11 yaşında çalışmak için sokağa çıkan Yılmaz Yaysit'e yardım elleri uzandı
Skandal olay! Koronavirüs hastalarının odasına girerek dudaklarına sürdü
Haber Global ekranlarında şok! Berhan Şimşek canlı yayında sigara yaktı
Ölümün en çok olduğu İstanbul'daki görüntüler pes dedirtti!
Prof.Dr. Ali Alpar'dan korkutan koronavirüs senaryosu
HABERE YORUM KAT