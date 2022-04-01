2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiİstanbullular dikkat! Metro ve tramvayların saatleri değişmişti! Marmaray’a da Ramazan düzenlemesi geldiRahmet Ayı RamazanKoronavirüsten sonra şimdi de bu! DSÖ'den yeni salgın uyarısı: Sinyaller alıyoruz, risk artıyor!Kurtlar Vadisi oyuncusu hayranlarını yasa boğdu! İbrahim Gündoğan hayatını kaybettiKurtlar Vadisi oyuncusu İbrahim Gündoğan kimdir? İbrahim Gündoğan öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi! İşte ele alınan konularFurkan Andıç ve Miray Daner'in başrolünü paylaştığı Kara Tahta dizisi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu! "Psikolojik tedavi olun artık!"Milli futbolcu Yusuf Yılmaz Miss Turkey ikincisi Cemrenaz Turhan’la aşkını ilan etti: “1 Nisan şakası değil”Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbullular dikkat! Metro ve tramvayların saatleri değişmişti! Marmaray’a da Ramazan düzenlemesi geldi

İstanbullular dikkat! Metro ve tramvayların saatleri değişmişti! Marmaray’a da Ramazan düzenlemesi geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece 02.00'ye kadar uzatıldı.

İstanbullular dikkat! Metro ve tramvayların saatleri değişmişti! Marmaray’a da Ramazan düzenlemesi geldi

İstanbul’da Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 2’ye kadar uzatıldı.

İstanbullular dikkat! Metro ve tramvayların saatleri değişmişti! Marmaray’a da Ramazan düzenlemesi geldi

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Düzenlemeyi Ulaştırma Bakanlığı duyurdu.

İstanbullular dikkat! Metro ve tramvayların saatleri değişmişti! Marmaray’a da Ramazan düzenlemesi geldi

 

İstanbullular dikkat! Metro ve tramvayların saatleri değişmişti! Marmaray’a da Ramazan düzenlemesi geldi​​​​​​​

Metro İstanbul da dün Ramazan ayında metro ve tramvayların gece saat 2’ye kadar çalışacağını duyurmuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT