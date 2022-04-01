İstanbullular dikkat! Metro ve tramvayların saatleri değişmişti! Marmaray’a da Ramazan düzenlemesi geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece 02.00'ye kadar uzatıldı.
İstanbul’da Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 2’ye kadar uzatıldı.
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Düzenlemeyi Ulaştırma Bakanlığı duyurdu.
Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca CUMA ve CUMARTESİ günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır.— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) April 1, 2022
Metro İstanbul da dün Ramazan ayında metro ve tramvayların gece saat 2’ye kadar çalışacağını duyurmuştu.