İstanbullular dikkat! Metro ve tramvayların saatleri değişmişti! Marmaray’a da Ramazan düzenlemesi geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece 02.00'ye kadar uzatıldı.

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