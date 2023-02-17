İstanbullular dikkat: Prof. Dr. Celal Şengör, fay hatlarına yakın yerleri tek tek saydı! O ilçelerde risk çok büyük!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, İstanbul depreminin konuşulmasına neden oldu. Bu konu tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum Deprem Özel’ programında Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu tarafından masaya yatırıldı.

İSTANBUL'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAK?

İstanbul depreminin büyüklüğü hakkında konuşan Jeolog (yer bilimci) Prof. Dr. Celal Şengör şunları söyledi:

“2019’da olan depremden sonra bizim tahminimiz önce doğu kısmı gidecek ve 7,2 büyüklüğünde üretebiliyor. Hemen arkasından ötekinin gitmeyeceği garanti değil. Bir de 2019’daki bir tahmin veriyor bize. Bütün fayın, tek seferde gitmeyeceği de garanti değil. İstanbullulara bir tavsiye vereyim: 7,6 büyüklüğüne hazırlansınlar.”

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FAY HATTINA YAKIN OLAY YERLER

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da faya yakın olan yerleri tek tek tek saydı.

Şengör, “Kırmızı noktalar en büyük ivmelerin hissedileceği yerler. Yukarıya doğru etiler azalıyor. Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın” ifadelerini kullandı.

Şengör'ün söylediği yerler şunlar:

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-Büyükçekmece

-Küçükçekmece

-Avcılar

-Samatya

-Yedikule

-Fenerbahçe

-Kartal

-Tuzla

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