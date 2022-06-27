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İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli fırtına geliyor!

Afet Koordinasyon Merkezi, bugün 17:00'den itibaren etkisini göstermeye başlayacak fırtına için İstanbulluları uyardı.

İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli fırtına geliyor!

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre bugün akşam üstü 17:00 itibarıyla İstanbul'a kuvvetli yapış ve fırtına geliyor. Etkisinin yarına kadar devam edeceği tahmin edilen fırtına için vatandaşların tedbir almaları istendi. Yapılan açıklamada "Mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; saat 17.00'ten itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile (15-45km/s), beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın saat 09.00 kadar etkili olacağı tahmin ediliyor" şeklinde uyarı yapılarak, İstanbulluların etkisini şiddetli bir şekilde gösterecek olan yağışlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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