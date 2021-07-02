İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 2 Temmuz Cuma? Bahçelievler su kesintisi, Esenler su kesintisi, Çekmeköy su kesintisi!
İSKİ, İstanbul su kesinti listesini paylaştı. Peki bugün hangi ilçelerde sular kesilecek? İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Esenler ve Çekmeköy ilçelerinde sular kesilecek. Peki Sular ne zaman gelecek 2 Temmuz Cuma? İşte yanıtı.
2 Temmuz Cuma İstanbul'da planlı su kesintisi yapılacak. İSKİ tarafından kesintiden etkilenecek bölgeler açıklandı. İşte İstanbul'da ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ve kesinti yaşanacak ilçeler ile mahalleler.
İSTANBUL 2 TEMMUZ CUMA SU KESİNTİSİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Merkez Mahyenibosna,Cumhuriyet Mah,Bahçelievler Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kocasinan Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demırkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah
Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Çekmeköy-Çavuşbaşı 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.07.2021 21:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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