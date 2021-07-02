İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 2 Temmuz Cuma? Bahçelievler su kesintisi, Esenler su kesintisi, Çekmeköy su kesintisi! İSKİ, İstanbul su kesinti listesini paylaştı. Peki bugün hangi ilçelerde sular kesilecek? İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Esenler ve Çekmeköy ilçelerinde sular kesilecek. Peki Sular ne zaman gelecek 2 Temmuz Cuma? İşte yanıtı.

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