İstanbullular dikkat! Valilik karar aldı: Şişhane ve Taksim istasyonları kapatıldı

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."

İSTASYONLARIN KAPATILMA NEDENİ

Söz konusu kararın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü nedeniyle alındığı öğrenildi. Özellikle kadın örgütleri, kadına karşı şiddeti protesto etmek için bugün saat 19.00'da tünelde yürüyüş yapılması konusunda çağrı yapmış, Beyoğlu Kaymakamlığı ise yürüyüşü yasaklamıştı.

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