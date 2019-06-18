İstanbullular için yoga zamanı

Uluslararası Dünya Yoga Günü dolayısıyla gerçekleşecek etkinlikte İstanbullular yoga seanslarına katılacak.

Akbatı AVM, kültür-sanat ve sağlık etkinliklerine bir yenisini ekliyor. 21 Haziran Cuma günü Uluslararası Dünya Yoga Günü dolayısıyla gerçekleşecek etkinlikte yoga seansları düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler tarafından 2014 yılında ilan edilen 21 Haziran Uluslararası Dünya Yoga Günü Akbatı'da kutlanıyor. Binlerce yıldır süregelen yoga kültürünün anlatılacağı etkinlikte Maya Yoga kurucusu Hikmet Gürbüz'ün eğitmenliğinde gerçekleştirilecek Vinyasa Yoga ile misafirler fiziksel esnemenin yanı sıra duygusal ve zihinsel olarak da rahatlama deneyimini yaşayacaklar. Ebe Arzu Çulha ile hamile yogası seansında ise hamile yogasının faydaları anlatımının ardından meditasyon ve soru cevaplarla etkinlik sona erecek.

Sınırlı sayıda kişinin katılabileceği etkinlik 12:30-15:00 saatlerinde zemin katta düzenlenecek. ücretsiz olacak etkinliğe 18 Haziran'a kadar Akbatı danışma noktasından kayıt yaptıran misafirler katılabilecek.

Kaynak: İHA