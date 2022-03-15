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İstanbullular kar bitti diye sevinmeyin! Prof. Dr. Orhan Şen ve Kerem Ökten duyurdu! Perşembe akşamı yeniden geliyor...

İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı yeniden etkili olacak. Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe akşamından itibaren kuzey bölgelerine soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirterek, "Cuma cumartesi ve pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak " dedi. Kerem Ökten ise," Kar yağışı salı gününe kadar devam edecek" diye yazdı.

İstanbullular kar bitti diye sevinmeyin! Prof. Dr. Orhan Şen ve Kerem Ökten duyurdu! Perşembe akşamı yeniden geliyor...

İstanbul'da son zamanların en çok etkili olan kar yağışı şehirde hayatı felç etmiş. Şehrin her noktasında etkili olan yağışlarla vatandaşlar büyük zorluk yaşamıştı. Kar yağışının Ocak ayına göre kısa sürede erimesi sonucu vatandaşlar büyük zorluk yaşamazken kar yağışı yeniden İstanbul'u dönmeye hazırlanıyor. 

İstanbullular kar bitti diye sevinmeyin! Prof. Dr. Orhan Şen ve Kerem Ökten duyurdu! Perşembe akşamı yeniden geliyor...

ORHAN ŞEN: GEÇEN HAFTAKİ SİSTEMDEN BİR KADEME ZAYIF OLACAK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu hakkında tahminde bulunarak," Perşembe akşamından itibaren kuzey bölgeler soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbullular kar bitti diye sevinmeyin! Prof. Dr. Orhan Şen ve Kerem Ökten duyurdu! Perşembe akşamı yeniden geliyor...

KEREM ÖKTEN: SALI GÜNÜN KADAR DEVAM EDECEK

İsabetli hava tahminleriyle adından söz ettiren Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışının perşembe gününden itibaren başlayarak salı gününe kadar süreceği ifade etti. Kerem Ökten şunları yazdı:

"Kar geri dönüyor. Perşembe gecesinden itibaren İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Batı Karadeniz yeni bir soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Kar Salı gününe kadar devam edecek. Pazar günü 12 Mart Cumartesi akşamına benzer yeni bir vortex (girdap) ihtimali var."

 

 

 

İstanbullular kar bitti diye sevinmeyin! Prof. Dr. Orhan Şen ve Kerem Ökten duyurdu! Perşembe akşamı yeniden geliyor...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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