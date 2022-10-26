İstanbullular suyunuzu dikkatli kullanın! Barajlarının doluluk oranı alarm veriyor! İşte son durum

Geçtiğimiz yıla göre İstanbul'da soğuk ve yağışlı havaların aksine güneşli bir hava etkisini sürdürüyor. Özellikle bu hafta da kent genelinde yağış beklenmezken bu durum İstanbul barajlarını da etkiledi. Kente su sağlayan barajların doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde4 2.21'e kadar geriledi.