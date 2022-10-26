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İstanbullular suyunuzu dikkatli kullanın! Barajlarının doluluk oranı alarm veriyor! İşte son durum
İstanbul'da beklenen yağmur yağmazken barajların doluluk oranı da günden güne düşmeye devam ediyor.
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