İstanbullular ucuz diye tercih ediyordu! İBB, Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi

İstanbul'da vatandaşların ucuz olduğu için yoğun talep gösterdiği İBB iştiraklerinden olan Halk Ekmek'te satılan 1 TL'lik ekmeğin fiyatına zam geldi. Yapılan yüzde 25'lik zammın ardından normal ekmek 1.25 liradan vatandaşlara satılacak.

EYLÜL 2020'DEN SONRA İKİNCİ ZAM

Öte yandan İstanbul Halk Ekmek ürünlerine son olarak Eylül 2020'de yüzde 33 oranında zam yapılmıştı.

İBB, ZAMMI GİDERLERE BAĞLADI

İBB'den konuya ilişkin açıklamada," İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk Lirası'ndan satılan ekmek, 1.25 Türk Lirası'ndan İstanbullulara ulaşacak" ifadelerine yer verildi.

FIRINCILAR ZAM HAZIRLIĞINDA

Ayrıca maya ve un fiyatlarında yaşanan artışın ardından fırınlarda ekmek fiyatların zam yapmaya hazırlanıyor.

İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ağustos ayının ikinci perşembesi toplanacak olan İTO Meclis Komisyonu'na İstanbul'da 220 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin 2.5 TL olmasını teklif edeceklerini söyledi.