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  3. İstanbullular yarına dikkat! Yollar trafiğe kapanacak ve Otobüs seferleri iptal edilecek

İstanbullular yarına dikkat! Yollar trafiğe kapanacak ve Otobüs seferleri iptal edilecek

42’nci kez düzenlenen "İstanbul Maratonu" 8 Kasım pazar günü koşulacak. Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü ile bazı yollar trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Peki, İstanbul Maratonu hangi yollar kapalı? İşte İstanbul'daki yarın kapalı yollar...

İstanbullular yarına dikkat! Yollar trafiğe kapanacak ve Otobüs seferleri iptal edilecek

İstanbul'da 42. düzenlenecek olan İstanbul Maraton'u 8 Kasım pazar günü gerçekleştirilecek. Maratonun güzergahı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda hangi yolların kapalı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar İstanbul Maratonu hangi yollar kapalı? İstanbul yarın kapalı yollar? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. İşte merak edilen soruların yanıtları...

İSTANBUL MARATONU HANGİ YOLLAR KAPALI? İSTANBUL KAPALI YOLLAR

İstanbul Maratonun yapılacağı tüm yollar sabah saat 05.00'  sıralarında kapatılacak.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise saat 07.00 itibarıyla trafik kesilecek. Metrobüs seferleri ise saat 08.00'e kadar devam edecek. 

Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak "U dönüşü" neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

İstanbullular yarına dikkat! Yollar trafiğe kapanacak ve Otobüs seferleri iptal edilecek

GÜZERGAHLARI DEĞİŞECEN  İETT SEFERLERİ?

Maraton nedeniyle Avrupa yakasında 87, Asya yakasında ise 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi. Pazar günü programına göre çalışacak Metrobüs hattında, Zincirlikuyu ile Beylikdüzü arasındaki seferler normal bir şekilde yapılacak. Sabah 08.00 ile 15.00 arasında ise hattın Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatılması nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak.

Metrobüs araçları Zincirlikuyu’dan hattan çıkarak FSM’ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık’ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında da yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık’ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

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124 İETT HATTININ GÜZERGAHI DEĞİŞECEK

Maraton nedeniyle Avrupa yakasında 87, Asya yakasında ise 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi. 

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Maratondan etkilenen hatların listesi ve alternatif güzergahları şöyle:

 

İSTANBUL MARATONU ETKİLENEN HAT  GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ AVRUPA YAKASI

HAT ADI / GÜZERGAH

 

1

146B

BAŞAKŞEHİR METROKENT-EMİNÖNÜ

AKSARAY İSTİKAMETİNDEN GELEN ARAÇLAR ŞİŞHANE İSTİKAMETİNDEN DEVAM EDİP KASIMPAŞADAN RİNG YAPACAK.

 

2

78

BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ

 

3

79E

KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR - EMİNÖNÜ

 

4

33

ESENLER GİYİMKENT / TURGUTREİS - EMİNÖNÜ

 

5

336

ARNAVUTKÖY - EMİNÖNÜ

 

6

33B

ESENLER GİYİMKENT / BİRLİK MAHALLESİ - EMİNÖNÜ

 

7

33Y

ESENLER GİYİMKENT / YÜZYIL MAHALLESİ - EMİNÖNÜ

 

8

35

KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ

 

9

82

KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ

 

10

92

YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA - EMİNÖNÜ

 

11

92C

HAZNEDAR - EMİNÖNÜ

 

12

93

ZEYTİNBURNU - EMİNÖNÜ

 

13

94

OSMANİYE - EMİNÖNÜ

 

14

97A

BASINSİTESİ - EMİNÖNÜ

 

15

97GE

GÜNEŞLİ - EMİNÖNÜ

 

 

 

16

47

YEŞİLPINAR - EMİNÖNÜ

KASIMPAŞA, SÜTLÜCE VE TAKSİM İSTİKAMETİNDEN EMİNÖNÜNE GELEN ARAÇLAR KASIMPAŞA SOSYALTESİSLERİNİN ÖNÜNDEN RİNG YAPACAK.

 

17

47E

BİNEVLER - EMİNÖNÜ

 

18

47Ç

GÜZELTEPE - EMİNÖNÜ

 

19

77Ç

ÇIKSALIN - EMİNÖNÜ

 

20

EM1

EMİNÖNÜ - KULAKSIZ

 

21

EM2

EMİNÖNÜ - KULAKSIZ

 

22

46Ç

ÇAĞLAYAN - EMİNÖNÜ

 

23

54E

OKMEYDANI - EMİNÖNÜ

 

24

66

GÜLBAĞ - EMİNÖNÜ

 

25

70FE

FERİKÖY - EMİNÖNÜ

 

26

74A

GAYRETTEPE - EMİNÖNÜ

 

27

336E

SULTANÇİFTLİĞİ - EMİNÖNÜ

UNKAPANI ŞİŞHANE KASIMPAŞADAN RİNG YAPACAK.

 

28

90

DRAMAN - EMİNÖNÜ

 

29

36KE

KARADENİZ MAHALLESİ - EMİNÖNÜ

 

30

37E

YILDIZTABYA - EMİNÖNÜ

 

31

38E

G.O.PAŞA DEVLET HASTANESİ / KÜÇÜKKÖY - EMİNÖNÜ

 

32

31E

YENİBOSNA KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ

 

33

32

CEVATPAŞA - EMİNÖNÜ

 

 

 

34

55T

GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM

GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE, EYÜP-EDİRNEKAPI-FATİH-UNKAPANI’NDAN GÜZERGAHINA GİRECEK.

 

 

 

 

 

35

44B

HAMİDİYE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ

GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE,  FESHANE DURAĞINDAN SONRA-HALK EKMEK FABRİKASI ÖNÜNDEN EDİRNEKAPI  SURİÇİ DURAĞINDAN RİNG YAPACAK.

 

36

48E

GÖKTÜRK - EMİNÖNÜ

 

37

36CE

CEBECİ - EMİNÖNÜ

 

38

99

AKŞEMSETTİN - EMİNÖNÜ

 

39

99A

GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ

 

40

99Y

YEŞİLPINAR - EMİNÖNÜ

 

41

399B

EMNİYETTEPE - EMİNÖNÜ

 

42

399C

ESNTEPE MAH. - EMİNÖNÜ

 

43

81

YEŞİLKÖY - EMİNÖNÜ

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KÖPRÜSÜNDEN RİNG YAPACAK.

 

44

BN1

HALKALI - EMİNÖNÜ

 

 

 

45

26

DİKİLİTAŞ - EMİNÖNÜ

KOŞU BİTENE KADAR İPTAL EDİLECEK.

 

46

26A

FULYA MAHALLESİ - EMİNÖNÜ

 

 

 

47

28

TOPKAPI-EDİRNEKAPI-BEŞİKTAŞ

KOŞU BİTENE KADAR İPTAL EDİLECEK.

 

48

28T

TOPKAPI - BEŞİKTAŞ

 

49

30D

ORTAKÖY - YENİKAPI

 

 

 

50

41Y

AYAZAĞA - YENİKAPI

GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE, EYÜP-DEMİRKAPI-EDİRNEKAPI-VATAN CADDESİ-YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEN GEÇTİKTEN SONRA ÜST GEÇİTTEN RİNG YAPACAK.

 

 

 

51

35D

KOCAMUSTAFAPAŞA - BALAT

BALAT’A İNMEYİP KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA DURAĞINDA GERİ DÖNÜP SAATİNİ BEKLEYECEK.

 

52

146T

BOĞAZKÖY-YENİKAPI

MİLLET CAD, VATAN CAD. VE TAKSİM İSTİKAMETİNDEN YENİKAPI’YA GİDEN HATLAR YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEN GEÇTİKTEN SONRA ÜST GEÇİTTEN  DÖNEREK RİNG YAPACAK.

 

53

31

KUYUMCUKENT-YENİKAPI

 

54

31Y

TOKİ AYAZMA - YENİKAPI

 

55

39

AKŞEMSETTİN - YENİKAPI

 

56

39D

YEŞİLPINAR-YENİKAPI

 

57

70FY

FERİKÖY-YENİKAPI

 

58

70KY

KURTULUŞ-YENİKAPI

 

59

77

ŞİŞLİ -YENİKAPI

 

60

88A

YUNUSEMRE MAH.-YENİKAPI

 

61

22

İSTİNYE DEREİÇİ - KABATAŞ

MEVCUT GÜZERGAHINI KULLANARAK ORTAKÖY MERKEZDEN "U" DÖNÜŞÜ YAPACAK                   

 

62

22RE

FATİH SULTAN-REŞİTPAŞA - KABATAŞ

 

63

25E

SARIYER - KABATAŞ

 

64

40

SARIYER - TAKSİM

 

65

42T

BAHÇEKÖY-TAKSİM

 

66

40T

İSTİNYE DEREİÇİ-TAKSİM

 

67

27E

ŞİRİNTEPE - KABATAŞ

MEVCUT GÜZERGAHINI KULLANARAK ZİNCİRLİKUYU METROBÜS (KÖPRÜLÜ KAVŞAKTAN) RİNG YAPACAK

 

68

29A

DERBENT MAHALLESİ- BEŞİKTAŞ

 

69

29C

TARABYAÜSTÜ - KABATAŞ

 

70

29D

FERAHEVLER - KABATAŞ

 

71

63

KAĞITHANE-ÇELİKTEPE-KABATAŞ

 

72

40B

SARIYER-BEŞİKTAŞ

 

73

41E

AYAZAĞAKÖYÜ - KABATAŞ

 

74

43R

RUMELİ HİSARÜSTÜ - KABATAŞ

 

75

58A

POLİGON MAH.REŞİTPAŞA-KARANFİLDERE- KABA

 

76

58N

FATİH SULTAN MEHMET - KABATAŞ

 

77

58S

LEVAZIM SUBAY SİTESİ - KABATAŞ

 

78

58UL

ULUS MAHALLESİ - KABATAŞ

 

79

559C

RUMELİHİSARÜSTÜ-TAKSİM

 

80

30A

BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY

HAT ÇALIŞMAYACAK.

 

81

30M

BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY

HAT ÇALIŞMAYACAK.

 

82

30D

ORTAKÖY-KABATAŞ - YENİKAPI

HAT ÇALIŞMAYACAK.

 

83

57UL

BEŞİKTAŞ - KURUÇEŞMEÜSTÜ

HAT ÇALIŞMAYACAK.

 

84

U2

BEŞİKTAŞ - ULUS MAHALLESİ

HAT ÇALIŞMAYACAK.

 

85

DT1

ORTAKÖY-DEREBOYU- TAKSİM

TAKSİM’DEN RİNG YAPIP GÜZERGAHINA GERİ DÖNECEK.

 

86

DT2

ORTAKÖY-DEREBOYU- TAKSİM

DT1 GÜZERGAHINI KULLANACAK.

 

87

U1

BEŞİKTAŞ - ULUS MAHALLESİ

HAT ÇALIŞMAYACAK.

 

 

İSTANBUL MARATONU ETKİLENEN HAT GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ - ANADOLU YAKASI

 

SIRA

HAT NO

HAT ADI

GÜZERGAH

 
 

1

9

ADEMYAVUZ MAH.-ÜSKÜDAR

ALVARLIZADE KAVŞAĞI İLE LİBADİYE CADDESİNE BAĞLANIP E-5 DEN KADIKÖY VE HAREM SAHİL YOLU İLE ÜSKÜDAR'A GİDECEK, AYNI YOLDAN GERİ DÖNECEK.

 

2

9A

ATAKENT-ÜSKÜDAR

 

3

9T

ŞAHİNBEY-ALTUNİZADE METROBÜS

 

4

9ÜD

ŞAHİNBEY/DUDULLU-ÜSKÜDAR

 

5

11

YENİDOĞAN -ALTUNİZADE METROBÜS

 

6

11A

ALEMDAĞ-ALTUNİZADE METROBÜS

 

7

11D

İNKILAP MAH.-ÜSKÜDAR

 

8

11E

ESATPAŞA-ÜSKÜDAR

 

9

11K

KAZIM KARABEKİR MAH.-ÜSKÜDAR

 

10

11L

BULGURLU MAH.-ÜSKÜDAR

 

11

11M

EVTAŞ BLK.MUSTAFAKEMAL MAH-ÜSKÜDAR

 

12

11N

ESENEVLER-ÜSKÜDAR

 

13

11P

EMEK MAH.-ÜSKÜDAR

 

14

11ST

DUMLUPINAR-ÜSKÜDAR

 

15

11V

VEYSEL KARANİ-ÜSKÜDAR

 

16

11Y

YAVUZTÜRK MAH.-ÜSKÜDAR

 

17

13

ATAŞEHİR ÇAKMAK MAH.-KADIKÖY

 

18

13B

YENİŞEHİR- KADIKÖY

 

19

14

YENİDOĞAN-ÜMRANİYE-KADIKÖY

 

20

14D

DUMLUPINAR-KADIKÖY

 

21

14F

KÜPLÜCE MAH.-KADIKÖY

 

22

14FD

FERAH MAH-ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ

 

23

14K

KAZIM KARABEKİR MAH.-KADIKÖY

 

24

14R

RASATHANE-KADIKÖY

 

25

14Y

YAVUZTÜRK MAH. KADIKÖY

 

26

14YK

YENİDOĞAN -ŞİLEYOLU-AYRILIKÇEŞME

 

27

11ÜS

SULTANBEYLİ-ŞİLEYOLU-ÜSKÜDAR

 

28

139

ŞİLE-ÜSKÜDAR

 

29

139A

AĞVA-ŞİLE-ÜSKÜDAR

 

30

MR9

ÇAMLIK-AYRILIKÇEŞME

 

 

 

31

125

KADIKÖY-4.LEVENT/KONAKLAR MAH.

KADIKÖY’DEN AVRUPAYA GİDEN HATLAR E-5 GÜZERGAHINI KULLANIP FSM KÖPRÜSÜ’NDEN GİDECEK.

 

32

500A

KADIKÖY-EDİRNEKAPI-TOPKAPI

 

 

 

33

129T

BOSTANCI-TAKSİM

E-5,KOZYATAĞI,  FSM KÖRÜSÜ İLE AVRUPA YAKASINA GİDECEK.

 

34

251

PENDİK-MECİDİYEKÖY

 

35

252

KARTAL-MECİDİYEKÖY-ŞİŞLİ

 

36

256

YEDİTEPE ÜNİVERSİTE/ATAŞEHİR-TAKSİM

 

 

 

37

522

ALEMDAĞ-MECİDİYEKÖY MEZARLIK

MADENLER, TEPEÜSTÜ, FSM KÖPRÜSÜ İLE AVRUPA YAKASINA GİDECEK.

 
     
 
     
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
  
     
  
  
     
    
    
    
    
    
    
    
     
    
  
     
    
  
     
    
    
  
     
  
     
     
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
    
  
     
    
    
    
  
    

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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