İstanbul'da 42. düzenlenecek olan İstanbul Maraton'u 8 Kasım pazar günü gerçekleştirilecek. Maratonun güzergahı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda hangi yolların kapalı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar İstanbul Maratonu hangi yollar kapalı? İstanbul yarın kapalı yollar? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. İşte merak edilen soruların yanıtları...

İSTANBUL MARATONU HANGİ YOLLAR KAPALI? İSTANBUL KAPALI YOLLAR

İstanbul Maratonun yapılacağı tüm yollar sabah saat 05.00' sıralarında kapatılacak.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise saat 07.00 itibarıyla trafik kesilecek. Metrobüs seferleri ise saat 08.00'e kadar devam edecek.

Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak "U dönüşü" neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

GÜZERGAHLARI DEĞİŞECEN İETT SEFERLERİ?

Maraton nedeniyle Avrupa yakasında 87, Asya yakasında ise 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi. Pazar günü programına göre çalışacak Metrobüs hattında, Zincirlikuyu ile Beylikdüzü arasındaki seferler normal bir şekilde yapılacak. Sabah 08.00 ile 15.00 arasında ise hattın Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatılması nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak.

Metrobüs araçları Zincirlikuyu’dan hattan çıkarak FSM’ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık’ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında da yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık’ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

124 İETT HATTININ GÜZERGAHI DEĞİŞECEK

Maraton nedeniyle Avrupa yakasında 87, Asya yakasında ise 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi.

Maratondan etkilenen hatların listesi ve alternatif güzergahları şöyle: