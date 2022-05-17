İstanbullular yola çıkarken dikkat! Valilik açıkladı: Bu yollar trafiğe kapanacak!

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs'ta düzenlenecek etkinliklerin provaları bugün yapılacak. Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre saat 11.00 itibarıyla geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatifi güzergahlar belirlendi.

KAPATILACAK YOLLAR

Kapatılacak yollar şöyle:

Öğrenci grubunun geçisi esnasında; Rıhtım Caddesi (Atatürk Anıtı İle İskele Polis Merkezi Girişi Arasında Kalan Kısım), Rıhtım Sokak, Albay Faik Sözdener Caddesi (Rıhtım Sokak Kesişimi İle Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kısım), Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, General Asım Gündüz Caddesi (Sakız Gülü Sokak Kesişimi İle Kuşdili Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kısım).

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergahlar ise Mühürdar Caddesi ve Moda Caddesi olacak.