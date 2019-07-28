İstanbullulara bayram öncesi büyük müjde! Bayramdan önce açılacak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan asfalt yenileme çalışmaları bitiyor.

FSM Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdş.

Köprü, yol şerit çizgilerinin çekilmesinden sonra trafiğe açılacak.

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FSM KÖPRÜSÜ BAYRAMDAN ÖNCE AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti.