İstanbullulara güzel haber Twitter'dan duyuruldu: Metro ücretlerine zam yok

İstanbul Metro'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda metro ücretlerine yapılması planlanan zammın pandemi koşulları göz önüne alarak ertelendiği açıklandı.

İBB Metro'dan yapılan açıklamada," 2020 yılında tüm maliyet unsurlarımıza yansıyan artışlar sonucu 2021 yılı başında yapılması planlanan taşıma ücret artışı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alarak ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA METRO ÜCRETLERİ NE KADAR ?

Tam: 3.50 ₺

Öğrenci Kartı: 1.70 ₺

Sosyal: 2.50 ₺

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