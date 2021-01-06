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İstanbullulara güzel haber Twitter'dan duyuruldu: Metro ücretlerine zam yok

İstanbul'daki metro ücretlerine yapılması planlanan zammın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla koronavirüs salgını göz önüne alınarak ertelendiği ifade edildi.

İstanbullulara güzel haber Twitter'dan duyuruldu: Metro ücretlerine zam yok

İstanbul Metro'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda metro ücretlerine yapılması planlanan zammın pandemi koşulları göz önüne alarak ertelendiği açıklandı.

İBB Metro'dan yapılan açıklamada," 2020 yılında tüm maliyet unsurlarımıza yansıyan artışlar sonucu 2021 yılı başında yapılması planlanan taşıma ücret artışı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alarak ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA METRO ÜCRETLERİ NE KADAR ?

Tam: 3.50 ₺

Öğrenci Kartı: 1.70 ₺

Sosyal: 2.50 ₺

İstanbulkart almak için tıklayınız.

İstanbul'daki metro seferlerinin saatlerini öğrenmek için linke tıklayınız.

İstanbullulara güzel haber Twitter'dan duyuruldu: Metro ücretlerine zam yokİstanbullulara güzel haber Twitter'dan duyuruldu: Metro ücretlerine zam yokİstanbullulara güzel haber Twitter'dan duyuruldu: Metro ücretlerine zam yok

Tayfun Altuntaş
Editör


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