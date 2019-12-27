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  3. İstanbullulara kar sürprizi! Mevsimin ilk karı düştü!

İstanbullulara kar sürprizi! Mevsimin ilk karı düştü!

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerine bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar sebebiyle otomobillerin üzeri beyaza büründü.

İstanbullulara kar sürprizi! Mevsimin ilk karı düştü! 115

İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağdı.