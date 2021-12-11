40 yıllık tecrübesiyle hava durumuna ilişkin tahminlerini aktaran CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. İstanbul için kar yağışı müjdesi veren Orhan Şen, tarih vererek İstanbulluları heyecanlandırdı.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR OLABİLİR"

Prof. Dr. Orhan Şen, 11 Aralık Cumartesi (bugün) İstanbul'da yağmur olmayacağını belirterek sıcaklığın 18-19 derece olacağını kaydetti. Orhan Şen, Salı akşamından itibaren hava sıcaklığının 7-8 dereceye kadar düşeceğini ifade ederek, "Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok." dedi.

"MARMARA'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR OLUR"

Çarşamba gününden itibaren batıdan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine girileceğini belirten Şen," Trakya İç ege Batı Karadeniz içi ve İç Anadolu'da kar yapar. Marmara da yüksek kesimlerde Uludağ ,Kartepe gibi karlar karışık yağmur ve kar olur" değerlendirmesinde bulundu.

"PAZAR VE PAZARTESİ YAĞIŞ VAR"

Şen şu değerlendirmede de bulundu:

"Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta da Pazar ve Pazartesi İstanbul dahil yağış var. Bugün Sıcaklık kuzey doğu bölgelerde artıyor ve batı da rüzgar güneyden kuvvetli."