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İstanbullulara kar yağışı müjdesi! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Çarşamba günü karla karışık yağmur olabilir

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un yüksek kesimlerinde Çarşamba günü karla karışık yağmurun olabileceğini söyledi.

İstanbullulara kar yağışı müjdesi! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Çarşamba günü karla karışık yağmur olabilir

40 yıllık tecrübesiyle hava durumuna ilişkin tahminlerini aktaran CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. İstanbul için kar yağışı müjdesi veren Orhan Şen, tarih vererek İstanbulluları heyecanlandırdı.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR OLABİLİR"

Prof. Dr. Orhan Şen, 11 Aralık Cumartesi (bugün) İstanbul'da yağmur olmayacağını belirterek sıcaklığın 18-19 derece olacağını kaydetti. Orhan Şen, Salı akşamından itibaren hava sıcaklığının 7-8 dereceye kadar düşeceğini ifade ederek,  "Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok." dedi.

İstanbullulara kar yağışı müjdesi! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Çarşamba günü karla karışık yağmur olabilir

"MARMARA'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR OLUR"

Çarşamba gününden itibaren batıdan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine girileceğini belirten Şen," Trakya İç ege Batı Karadeniz içi ve İç Anadolu'da kar yapar. Marmara da yüksek kesimlerde Uludağ ,Kartepe gibi karlar karışık yağmur ve kar olur" değerlendirmesinde bulundu. 

İstanbullulara kar yağışı müjdesi! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Çarşamba günü karla karışık yağmur olabilir

"PAZAR VE PAZARTESİ YAĞIŞ VAR"

Şen şu değerlendirmede de bulundu:

"Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta da  Pazar ve Pazartesi İstanbul dahil yağış var. Bugün Sıcaklık kuzey doğu bölgelerde artıyor ve batı da rüzgar güneyden kuvvetli." 

İstanbullulara kar yağışı müjdesi! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Çarşamba günü karla karışık yağmur olabilir İstanbullulara kar yağışı müjdesi! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Çarşamba günü karla karışık yağmur olabilir

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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