İstanbullulara kötü haber! İTO, ekmeğe zam yaptı... Yeni fiyatlar üzecek

Döviz fiyatlarında yaşanan yükseliş ekmek yapımında kullanılan malzemelerin de fiyatlarında artış yaşanmasına neden oldu. Cumhuriyetin haberine göre un fiyatları bir yılda yüzde 32.5, pasta maliyetleri 8 ayda yüzde 60 arttı. Fırıncılar da söz konusu maliyetleri gerekçe göstererek 2019 Aralık ayından bu yana talep ettikleri ekmek zammı İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda kabul edildi. Buna göre İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL’den 7.50 TL’ye çıktı.

İSTANBUL EKMEK FİYATLARI

200 gram ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1.50 TL'ye yükseldi. 240 gram ekmek ise 1.50 TL’den 1.75 TL’ye yükseldi. Bu fiyatların ilçelerde peyderpey uygulanmaya başladığı da öğrenildi. İlk bilgilere göre 200 gram ekmeğin 1.50 TL’den satıldığı ilk ilçeler Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa oldu. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer’in tamamında, Üsküdar ve Maltepe’nin ise bir kısmında 240 gram bir ekmek 2 TL’den satılıyor.

KURU PASTA ZAMLANIYOR

Esnafların ceza artışını da göze aldığı belirtilen İTO, İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “Güncellenen yeni fiyat tarifesine göre 265 gram ekmeğin 2 TL’den satılması yasal. Ancak 2 TL’den satılan ekmeklerin 265 gram olduğunu düşünmüyorum. 240 gramdır. Esnafı ikaz ettiğimizde ‘O zaman un fiyatlarını sabitlesinler, biz de zam yapmayalım’ ya da ‘Öyle batacağıma böyle batayım’ diye tepkiler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Demir’in 2019 Eylül’de 102 TL’ye satılan unun, 2020 Eylül’de 135 TL’ye çıktığı bilgisini vererek verdi. Pasta yapımında kullanılan yağ fiyatlarının da sürekli arttığını belirten Demir, “Kuru pasta yapımının vazgeçilmezi olan bir yağ, 8 ay önce 70 TL iken şimdi 112 TL. Kuru pastada da zam kaçınılmaz olacak” diye konuştu.

"ŞU AN BİR EKMEĞİN İSTANBUL GENELİNDE 2 LİRADAN SATILMASI GEREKİYOR"

Ekmek zammı taleplerinin neredeyse bir yıl sonra kabul edildiğine dikkat çeken Demir, bu süre zarfında maliyetlerinin sürekli zamlanmaya devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Dolayısıyla aylar sonra kabul edilen zam miktarları da yetersiz kaldı. Şu anda bir ekmeğin İstanbul genelinde 2 liradan satılması gerekiyor. Bu talep esnaf genelinde yaygınlaşmaya başladı. 2021’e girilmesiyle beraber yeni bir zam talebinde bulunacağız.”