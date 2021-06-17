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İstanbullulara müjde ! Metrolarda artık sınırsız internet erişimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından verdiği müjdeli haberde, metrolarda sınırsız internet kullanımı için komisyona verilen önergenin kabul edildiğini duyurdu.

İstanbullulara müjde ! Metrolarda artık sınırsız internet erişimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, metroya sınırsız internet geleceği haberini sosyal medyadan duyurdu. Uzun süredir bu proje üzerinde çalıştıklarını belirten İmamoğlu, "Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu'ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz Taylan Yıldız'a teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İstanbullulara müjde ! Metrolarda artık sınırsız internet erişimi

"METROLAR NİHAYET İNTERNETİNE KAVUŞUYOR"

İmamoğlu'nun teşekkür ettiği İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız da sosyal medya hebasından "İstanbul metrosuna internet geliyor. Başardık. Birlikte çok güçlüyüz gençler. Bu emsal teşkil edecek. Umarım Ankara ve İzmir metrolarında da internet ivedilikle açılacaktır. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza binlerce teşekkürler Ekrem başkanım" diye yazdı. İBB Sözcüsü Murat Ongun da "İstanbul'un metroları nihayet internete kavuşuyor" paylaşımında bulundu.

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