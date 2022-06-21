İstanbullulara üzen haber! Ekmeğe zam geliyor!

Alınan bazı kaynaklara göre, İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ekmek zamlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Demir, “Bugün itibarıyla henüz uygulamaya alan yok ama yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncılar ekmeği 5 liradan satacak” diye konuştu.

"5 LİRADAN SATILMASI RESMİ OLARAK MÜMKÜN OLACAK"

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise, “Resmi tarifenin üzerinde satış yapmak tabii ki doğru değil ama mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. Zarar eden esnaf üretime devam edebilmek için bizi de pek dinlemiyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan Çetin, “210 gram ekmeğin 4 liraya çıkmasını onaylayan resmi tarife temmuzda çıkınca, 250 gram ekmeğin 5 TL’den satılması resmi olarak da mümkün olacak” şeklinde konuştu.

"TALEP ETTİĞİMİZ FİYAT DÜŞÜK"

Çetin, “Fırıncı ekmeğe zam talep ediyor ama bu talep onaylanana kadar maliyetler yine artıyor ve bizim talep ettiğimiz fiyat düşük kalıyor. Geçen sene 130 liraya aldığımız unun bu yıl 550 liraya çıkacağını söyleseler ya da akaryakıtın 30 liraya çıkacağını söyleseler, inanmazdım” açıklamalarına yer verdi.