İstanbullulara üzen haber! Suya zam geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre suya zam yapılması bekleniyor.

5 AY SONRA YENİDEN ZAM GELİYOR

Son olarak 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda İSKİ, kademelere ve kullanım türlerine göre yüzde 68.34 ile yüzde 90 arasında değişen oranlarda zam istemişti. Ancak, partiler arasındaki müzakerelerin ardından suya yüzde 29 oranında oybirliğiyle zam yapılmıştı. Aradan sadece 5 ay geçmesine rağmen suya yeniden zam yapılacağı öğrenildi.

NE KADAR ZAM YAPILACAK?

13 Eylül Salı günü İSKİ Genel Kurulu Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda olağanüstü toplanacak. Alınan bilgilere göre suya yeniden zam yapılacak. Ancak zam oranı henüz bilinmiyor.