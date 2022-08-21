İstanbulluları üzecek haber! Trafik çilesi katlanabilir, o istikamete giden yol 15 gün boyunca kapalı olacak!

İSKİ'nin 22 Ağustos'ta 15 gün süre devam etmek üzere içme suyu hattı yenileme çalışmalarını başlatacak. Hacı Osman Bayırı Caddesi'nin Beşiktaş'a giden şeridi trafiğe kapatılacak. Yolun yalnızca diğer yöne doğru akan şeridi trafiğe açık olacak. Sarıyer yönünden gelecek olan araçlar Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinden 2 şerit olarak Maslak’a aktarılacak. Yol, 15 günlük çalışmanın ardından tekrar trafiğe açılacak.

PEKİ TRAFİK AKIŞI NASIL OLACAK?

Beşiktaş yönünden gelerek Sarıyer'e doğru seyretmek isteyen araçlar; caddedeki hat yenileme çalışmaları nedeniyle, ekiplerim koyduğu yönlendirme levhaları ile alternatif güzergâh olarak Tarabya Bayırı Caddesi’ne aktarılacak. Bu güzergahı kullanan İstanbullular, sahil bölgesine, buradan da Haydar Aliyev Caddesi üzerinden Sarıyer’e (Merkez, Sarıyer Tüneli) ulaşabilecek.