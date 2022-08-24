İstanbulluların dikkatine! AKOM sağanak yağış için saat verdi: Zaman zaman dolu yağışı bekleniyor

|İlçe
|Beklenen Hava
|En Düşük
(°C)
|En Yüksek
(°C)
|Adalar
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|34
|Arnavutköy
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|30
|Ataşehir
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|30
|Avcılar
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|30
|Bağcılar
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Bahçelievler
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|33
|Bakırköy
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|33
|Başakşehir
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Bayrampaşa
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Beşiktaş
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|33
|Beykoz
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|30
|Beylikdüzü
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|34
|Beyoğlu
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|31
|Büyükçekmece
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|32
|Çatalca
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Çekmeköy
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|31
|Esenler
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Esenyurt
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Eyüp
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|30
|Fatih
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|32
|Gaziosmanpaşa
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Güngören
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|33
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|33
|Kadıköy
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|31
|Kağıthane
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|31
|Kartal
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|34
|Küçükçekmece
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|30
|Maltepe
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Pendik
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|31
|Sancaktepe
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|31
|Sarıyer
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Şile
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|31
|Silivri
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Şişli
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|31
|Sultanbeyli
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Sultangazi
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|29
|Tuzla
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|34
|Ümraniye
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|30
|Üsküdar
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|30
|Zeytinburnu
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|33