İstanbulluların dikkatine! AKOM sağanak yağış için saat verdi: Zaman zaman dolu yağışı bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,il genelinde etkili olması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren başlayarak gece saatlerine kadar süreceğini, zaman zaman dolu yağışının görüleceğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

Tayfun Altuntaş
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İstanbulluların dikkatine! AKOM sağanak yağış için saat verdi: Zaman zaman dolu yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verisine göre yağışların il genelinde öğle saatlerinde başlayacağını, gece saatlerine kadar süreceğini açıkladı.

İstanbulluların dikkatine! AKOM sağanak yağış için saat verdi: Zaman zaman dolu yağı bekleniyor

"DOLU YAĞIŞI BEKLENMEKTEDİR"

İBB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AKOM verisine göre il genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz."

İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA
İSTANBUL
İlçeBeklenen HavaEn Düşük
(°C)		En Yüksek
(°C)
AdalarParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı34
ArnavutköyParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı30
AtaşehirParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı30
AvcılarParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı30
BağcılarParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
BahçelievlerParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı33
BakırköyParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı33
BaşakşehirParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
BayrampaşaParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
BeşiktaşParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı33
BeykozParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı30
BeylikdüzüParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı34
BeyoğluParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı31
BüyükçekmeceParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı32
ÇatalcaParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
ÇekmeköyParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı31
EsenlerParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
EsenyurtParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
EyüpParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı30
FatihParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı32
GaziosmanpaşaParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
GüngörenParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı33
İstanbulParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı33
KadıköyParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı31
KağıthaneParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı31
KartalParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı34
KüçükçekmeceParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı30
MaltepeParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
PendikParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı31
SancaktepeParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı31
SarıyerParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
ŞileParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı31
SilivriParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
ŞişliParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı31
SultanbeyliParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
SultangaziParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
TuzlaParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı34
ÜmraniyeParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı30
ÜsküdarParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı30
ZeytinburnuParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı33

İstanbulluların dikkatine! AKOM sağanak yağış için saat verdi: Zaman zaman dolu yağı bekleniyor İstanbulluların dikkatine! AKOM sağanak yağış için saat verdi: Zaman zaman dolu yağı bekleniyor

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