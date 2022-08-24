İstanbulluların dikkatine! AKOM sağanak yağış için saat verdi: Zaman zaman dolu yağışı bekleniyor

İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C) Adalar Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 Arnavutköy Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Ataşehir Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Avcılar Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Bağcılar Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Bahçelievler Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Bakırköy Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Başakşehir Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Bayrampaşa Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Beşiktaş Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Beykoz Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Beylikdüzü Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 Beyoğlu Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Büyükçekmece Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Çatalca Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Çekmeköy Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Esenler Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Esenyurt Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Eyüp Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Fatih Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Gaziosmanpaşa Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Güngören Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 İstanbul Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Kadıköy Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Kağıthane Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Kartal Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 Küçükçekmece Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Maltepe Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Pendik Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Sancaktepe Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Sarıyer Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Şile Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Silivri Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Şişli Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Sultanbeyli Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Sultangazi Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Tuzla Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 Ümraniye Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Üsküdar Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Zeytinburnu Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33