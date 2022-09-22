İstanbulluların dikkatine! İBB saat verip uyarılarda bulundu!

Meteroloji'den yapılan son hava değerlendirmeleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşları uyardı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
İstanbulluların dikkatine! İBB saat verip uyarılarda bulundu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava tahmin raporlarına göre bugün yurdun büyük bir bölümü ile Marmara'da yaşanacak olan kuvvetlşi sağanak yağışlar konusunda vatandaşalrın tedbirli olunması gerektiği söylenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yaşanacak olumsuzluklara karşı bilgilendirme yaptı.

İstanbulluların dikkatine! İBB saat verip uyarılarda bulundu!

İstanbul Büüyşheir Belediyeis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbulluların Dikkatine! 21.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarda yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz." ifadelerine yer verdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji'den 3 bölge için için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
Meteoroloji'den 3 bölge için için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
22 Eylül Perşembe hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış etkili olacak!
22 Eylül Perşembe hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış etkili olacak!
Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarılar! O bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!
Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarılar! O bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!
21 Eylül Çarşamba hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, planlar iptal olabilir! Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!
21 Eylül Çarşamba hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, planlar iptal olabilir! Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!
Son Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!
20 Eylül Salı hava durumu: Karabulutlar kapıda! Meteoroloji kritik uyarıyı verdi, yağmur fena bastıracak!
20 Eylül Salı hava durumu: Karabulutlar kapıda! Meteoroloji kritik uyarıyı verdi, yağmur fena bastıracak!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'nden sağanak yağış ve soğuk hava uyarısı! Tüm yurtta etkili olacak, o iller buz kesecek
Meteoroloji'nden sağanak yağış ve soğuk hava uyarısı! Tüm yurtta etkili olacak, o iller buz kesecek
19 Eylül Pazartesi hava durumu: Sonbahar etkisini göstermeye başladı, meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor!
19 Eylül Pazartesi hava durumu: Sonbahar etkisini göstermeye başladı, meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor!
Yorumlananlar