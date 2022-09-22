İstanbulluların dikkatine! İBB saat verip uyarılarda bulundu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava tahmin raporlarına göre bugün yurdun büyük bir bölümü ile Marmara'da yaşanacak olan kuvvetlşi sağanak yağışlar konusunda vatandaşalrın tedbirli olunması gerektiği söylenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yaşanacak olumsuzluklara karşı bilgilendirme yaptı.

İstanbul Büüyşheir Belediyeis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbulluların Dikkatine! 21.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarda yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz." ifadelerine yer verdi.

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