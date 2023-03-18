İstanbulluların dikkatine! Nevruz nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul'da Nevruz kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar vatandaşlara duyuruldu. İşte 19 Mart 2023 trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar.

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İstanbulluların dikkatine! Nevruz nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul Valiliği, Yenikapı etkinlik alanında 19 Mart 2023 Pazar günü kutlanması beklenen Nevruz şenliği nedeniyle sabah saat 05.30’dan akşam saat 19.00’a kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

İstanbulluların dikkatine! Nevruz nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle: "Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, bağlantıya uygun noktalardan kapatılacak, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı Miting Alanı Arası Yanyol (Yenikapı Etkinlik Alanı İç Yolu), Mahramacı Sokaklar trafiğe kapatılacaktır.” Alternatif güzergahlar olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

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