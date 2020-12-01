İstanbullunun beklediği kar kapıya dayandı! Fotoğraflar peş peşe geliyor...

Milyonlarca İstanbullunun beklediği kar yağışı nihayet gelmeye başladı. Tekirdağ'da başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Özellikle Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Malkara - Keşan yolunda (Izgar Mahallesi ile Haliç Mahallesi) kar yağışının daha etkili olduğu gözlendi.

YOĞUN KAR YAĞIŞINA KARŞI EKİPLER BEKLEMEDE

Olası bir yoğun kar yağışına karşı karayolları ekiplerinin hazır kıta olduğu bildirildi.

SABAHA DEK SÜRECEK

İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.