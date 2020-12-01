İstanbullunun beklediği kar kapıya dayandı! Fotoğraflar peş peşe geliyor...
İstanbul'da beklenen kar kapıya dayandı. 1 Aralık itibariyle Balkanlardan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ’da etkisini göstermeye başladı.
Milyonlarca İstanbullunun beklediği kar yağışı nihayet gelmeye başladı. Tekirdağ'da başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Özellikle Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Malkara - Keşan yolunda (Izgar Mahallesi ile Haliç Mahallesi) kar yağışının daha etkili olduğu gözlendi.
YOĞUN KAR YAĞIŞINA KARŞI EKİPLER BEKLEMEDE
Olası bir yoğun kar yağışına karşı karayolları ekiplerinin hazır kıta olduğu bildirildi.
SABAHA DEK SÜRECEK
İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.