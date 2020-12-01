İstanbullunun beklediği kar kapıya dayandı! Fotoğraflar peş peşe geliyor...Meteoroloji'den 1 Aralık hava durumu tahminleri: Bu yerlerde yaşayanlar dikkat! Buzlanma, don, kar, yağış..Kamyonunu öz ağabeyinin çaldığını kaza yerinde öğrendi!Öner Erkan kimdir? Kaç yaşında? Çukur Selim diziden neden ayrıldı?Çukur Selim öldü mü? Diziden neden ayrıldı? Selim Koçovalı neden öldü?Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altındaki Laçın'a girdiDSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan çağrı: Kovid-19'un kökenini politize etmeyinIFRC'den uyarı: Koronavirüs aşısı salgını yenmede tek başına yeterli olmayabilirSeyahat kısıtlaması var mı? | Şehirler arası yolculuk yasak mı?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbullunun beklediği kar kapıya dayandı! Fotoğraflar peş peşe geliyor...

İstanbullunun beklediği kar kapıya dayandı! Fotoğraflar peş peşe geliyor...

İstanbul'da beklenen kar kapıya dayandı. 1 Aralık itibariyle Balkanlardan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ’da etkisini göstermeye başladı.

İstanbullunun beklediği kar kapıya dayandı! Fotoğraflar peş peşe geliyor...

Milyonlarca İstanbullunun beklediği kar yağışı nihayet gelmeye başladı. Tekirdağ'da başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. 

Özellikle Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Malkara - Keşan yolunda (Izgar Mahallesi ile Haliç Mahallesi) kar yağışının daha etkili olduğu gözlendi.

YOĞUN KAR YAĞIŞINA KARŞI EKİPLER BEKLEMEDE

Olası bir yoğun kar yağışına karşı karayolları ekiplerinin hazır kıta olduğu bildirildi.

SABAHA DEK SÜRECEK

İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbullunun beklediği kar kapıya dayandı! Fotoğraflar peş peşe geliyor...

İstanbullunun beklediği kar kapıya dayandı! Fotoğraflar peş peşe geliyor...

İstanbullunun beklediği kar kapıya dayandı! Fotoğraflar peş peşe geliyor...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT