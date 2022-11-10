İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: "Nefes alamıyoruz"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan Karabal Deresi'nde yaptığı çalışmalar sonrasında oluşan toz dumanı vatandaşı isyan ettirdi.

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İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: "Nefes alamıyoruz"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan Karabal Deresi'nin ıslahı kapsamında; 10 Ekim 2022 tarihinde başlattığı çalışmalar kapsamında çevredeki içme suyu borularını değiştirme işlemi yapıldı. Yapılan çalışmalar sonra parke taşlarının yenilenmesi ve asfaltlama yapılmadığı için mahalle toz duman oldu.

EVLET, ARABALAR TOZ İÇİNDE KALDI

Çalışmaların yapıldığı 3 sokakta yollar açıkta kalınca toz ve duman çevrede bulunan evlerin camlarına, arabalara yayılmaya başladı. Apartman görevlileri, apartman sakinleri gün aşırı evlerindeki, korkuluklarındaki ve camlarındaki tozları sildiklerini dile getirdi. Çalışma yapılan sokaklarda oturanların tozla mücadelesi kameraya yansıdı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, bu hafta içinde yol çalışmalarının tamamlanacağı bildirildi.

İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: Nefes alamıyoruz

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Çalışma yapılan sokakta yaşayan Kadir Geyik isimli vatandaş, "Arabanın üzerindeki toza bak, aynısını biz de soluyoruz. O toz nereye gidiyor? Her gün kapının önündeki malzemeleri temizliyorum, her gün. Buraya su borusunu döşediler sonra da çekip gittiler. Daha da kimse gelmedi" şeklinde konuştu.

İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: Nefes alamıyoruz

Bir başka vatandaş ise "Sokağımız çok kötü. 3 haftadır bu halde burası. Evde herkes hasta oldu, astım krizimiz tuttu. Hapşırık, öksürük nefes alamıyoruz. Maskeyle çıkıyoruz cam açamıyoruz. Belediyenin buna bir çözüm bulması lazım. Açtılar ama kapatmadılar. Çocuklar okuldan gelirken bu havayı soluyor. Benim oğlumun sürekli boğazı ağrıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: Nefes alamıyoruz

İSKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İSKİ, Karabel Deresi'ndeki ıslah çalışmalarının sürdüğünü belirterek, asfaltlama çalışmalarının hafta başında gerçekleşeceğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, "İdaremiz, Bakırköy İlçesi Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi ıslah çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Karabal Deresi'nin mevcut kesitlerinin yetersiz olması, yağışlı havalarda kronik su baskınlarına yol açması ve beraberinde maddi hasarlara neden olması, derenin ıslah edilmesi zaruri hale gelmiştir. Islah çalışmalarının da sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bölgedeki altyapının deplase (yer değişikliği) edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Kurumumuz içme suyu isale hatlarının yerlerini değiştirmiştir. Bahse konu olan Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki 3 sokakta içme suyu hattı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 10 Ekim'de başlayan çalışmalar kapsamında bölgede isale hatları inşa edilmiş ve mevcut sisteme entegre edilmiştir. Çalışmalar 2 Kasım 2022 tarihinde sona ermiştir. Bu hafta içerisinde parke taşlarına yapılacak müdahalenin ardından asfaltlama çalışmaları ise önümüzdeki hafta başında gerçekleştirilecektir" denildi.

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