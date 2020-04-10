İstanbullunun sokağa çıkma yasağı telaşı havadan görüntülendi

31 ilde getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı üzerine İstanbullular fırın ve marketlere akın etti. Ara sokaklarda oluşan trafik havadan görüntülenirken, polis ekipleri sık sık vatandaşları uyardı.

Sokağa çıkma yasağı ile vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Ara sokaklarda dahi trafik yoğunluğu oluşurken, polis vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları için uyardı. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA