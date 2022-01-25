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  3. İstanbulluyu mağdur eden Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklama: "İBB olarak 'TEM bize ait değil, Basın Ekspres bize ait değil..."

İstanbulluyu mağdur eden Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklama: "İBB olarak 'TEM bize ait değil, Basın Ekspres bize ait değil..."

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışları, kentte felakete yol açtı. İBB'nin sağlayamadığı destek, vatandaşı mağdur ederken, Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklama geldi. İmamoğlu, “İBB olarak 'TEM bize ait değil, Basın Ekspres bize ait değil' demeden katkı sunmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul, yıllar sonra kar hasretini sonlandırdı. Kış aylarının eğlencesi olan kar, kentte ilk kez mağduriyete yol açtı. İBB'nin yolları tuzlamaması ve ekipleri zamanında devreye sokmaması vatandaşı çılgına çevirirken, sosyal medyada "İmamoğlu istifa" etiketi gündem oldu. Sabah saatlerinde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, "İBB olarak 'TEM bize ait değil, Basın Ekspres bize ait değil' demeden katkı sunmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullanması, İstanbulluları hayrete düşürdü.

İstanbulluyu mağdur eden Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklama: İBB olarak 'TEM bize ait değil, Basın Ekspres bize ait değil...

"BU MANZARANIN SEBEBİ NE O HALDE?"

Haftalar öncesinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Sarı kod" uyarılarına "hazırlıksız" yakalanan İBB, vatandaşı yollarda mahsur bıraktı. Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin, "Aniden bastıran kar yağışı" açıklamasında bulunurken,  “İBB olarak 'TEM bize ait değil, Basın Ekspres bize ait değil' demeden katkı sunmaya çalışıyoruz.” ifadelerini de sözlerine ekledi.

İBB Başkanı'nın açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcılarından "Madem anlattığınız gibi çalışıyorsunuz, bu manzaranın sebebi ne o halde?" sitemleri de beraberinde geldi.

İstanbulluyu mağdur eden Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklama: İBB olarak 'TEM bize ait değil, Basın Ekspres bize ait değil...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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