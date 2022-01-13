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  3. İstanbulspor 1 - 0 Ümraniyespor | Maç sonucu

İstanbulspor 1 - 0 Ümraniyespor | Maç sonucu

İstanbulspor Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettikleri lider Bereket Sigorta Ümraniyespor’u 1-0 yendi.

İstanbulspor 1 - 0 Ümraniyespor | Maç sonucu

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettikleri lider Bereket Sigorta Ümraniyespor’u 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Dalgıç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Hüseyin Dalgıç, Ümraniyespor'un ligin en güçlü takımlarından biri olduğunu belirterek, "Böyle rakipleri yenmek kolay değil. Biz de çok iyi takımız. Hafta içinde Ümraniyespor'u iyi analiz ettik. Oyun kurgumuz tuttu ve istediğimiz sonucu almayı başardık. Güzel bir maç oldu. Lider takıma karşı aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise futbolcularının iyi mücadele etmesine rağmen puan alamadıklarını dile getirdi.

İstanbulspor'un kaliteli bir takım olduğuna değinen Uçar, "Zor bir maç oldu. Maçın ilk yarım saatinde girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıya topa sahip olarak kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istedik ama bunda çok fazla başarılı olamadık. Hücum ederken kaybettiğimiz top sonunda verdiğimiz penaltıyla mağlup olduk. Bugün oyuncularım kötü bir mücadele ortaya koymadı. Mücadelelerinden dolayı onları kutluyorum." şeklinde konuştu.

 İSTANBULSPOR İLK 11
1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
4. MEHMET YEŞİL
5. ESLEM ÖZTÜRK
9. İBRAHİM YILMAZ
13. OĞUZHAN BERBER
20. FERHAT YAZGAN
27. VALON ETHEMI
50. MICHAEL OLOGO INAINFE
57. MELİH KABASAKAL
66. ALİ YAŞAR
98. JETMİR TOPALLİ
 Yedekler
40. MARIN LJUBIC
3. TUNCER DUHAN AKSU
6. BERKAY GÖRMEZ
11. ALDIN CAJIC
14. EMRECAN UZUNHAN
19. EMİR KAAN GÜLTEKİN
23. OKAN ERDOĞAN
24. MUAMMER SARIKAYA
33. FATİH TULTAK
44. YUSUF ALİ ÖZER
 Teknik Sorumlu
MEHMET HÜSEYİN DALGIÇ
 
 ÜMRANİYESPOR İLK 11
35. BURAK ÖĞÜR
2. AVDIJA VRSAJEVIC
5. ALİM ÖZTÜRK
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
8. SERKAN GÖKSU
10. YACINE BAMMOU
11. ONUR AYIK
39. ANTONIO MRSIC
41. KARTAL KAYRA YILMAZ
44. TOMISLAV GLUMAC
55. ERCAN COŞKUN
 Yedekler
13. ORKUN ÖZDEMİR
4. MUSTAFA ESER
20. OĞUZ GÜRBULAK
21. STEFANO NAPOLEONI
24. OĞUZCAN ÇALIŞKAN
22. HÜSEYİN ATAKAN ÜNER
77. MUAMMER DENİZHAN TAŞKAN
9. OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE
97. FARUK CAN GENÇ
15. MUSTAFA CAN KARAGÖZ
 Teknik Sorumlu
RECEP UÇAR

 

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