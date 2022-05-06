İstanbulspor 1-1 Adanaspor | Maç sonucu TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 36. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Maç sonucu 1-1 olarak kaydedilirken, iki takımda berabere kaldı.

A+ A-

Geride kalan 35 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 36. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Adanaspor takımları karşı karşıya geldi. Bu kapsamda maça dair detayları merak edenler için haberimizde İstanbulspor 1-1 Adanaspor | Maç sonucu konu başlığının detaylarına yer verdik. İSTANBULSPOR 1-1 ADANASPOR | MAÇ SONUCU Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Akıncık İstanbulspor: Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Ologo (Dk. 46 Ali Yaşar), Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Dk. 73 Berkay Görmez), Eslem Öztürk (Dk. 79 Okan Erdoğan), Rroca (Dk. 86 Ethemi), Melih Kabasakal, Jetmir Topalli (Dk. 73 Abazaj), İbrahim Yılmaz Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Bennasser, Fıratcan Üzüm, Bruns (Dk. 26 Eren Karadağ), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan (Dk. 86 Kadir Keleş), Ciss, İbrahim Aksu (Dk. 66 Berkan Fırat) Goller: Dk. 24 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 48 Ciss (Adanaspor) Sarı kartlar: Dk. 41 Ologo (İstanbulspor), Dk. 75 Roche (Adanaspor) Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri