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İstanbulspor 1-1 Adanaspor | Maç sonucu

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 36. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Maç sonucu 1-1 olarak kaydedilirken, iki takımda berabere kaldı.

İstanbulspor 1-1 Adanaspor | Maç sonucu

Geride kalan 35 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 36. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Adanaspor takımları karşı karşıya geldi. Bu kapsamda maça dair detayları merak edenler için haberimizde İstanbulspor 1-1 Adanaspor | Maç sonucu konu başlığının detaylarına yer verdik.

İstanbulspor 1-1 Adanaspor | Maç sonucu

İSTANBULSPOR 1-1 ADANASPOR | MAÇ SONUCU

 

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Akıncık

İstanbulspor: Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Ologo (Dk. 46 Ali Yaşar), Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Dk. 73 Berkay Görmez), Eslem Öztürk (Dk. 79 Okan Erdoğan), Rroca (Dk. 86 Ethemi), Melih Kabasakal, Jetmir Topalli (Dk. 73 Abazaj), İbrahim Yılmaz

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Bennasser, Fıratcan Üzüm, Bruns (Dk. 26 Eren Karadağ), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan (Dk. 86 Kadir Keleş), Ciss, İbrahim Aksu (Dk. 66 Berkan Fırat)

Goller: Dk. 24 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 48 Ciss (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ologo (İstanbulspor), Dk. 75 Roche (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbulspor 1-1 Adanaspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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