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İstanbulspor 1 - 2 Erzurumspor |Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında İstanbulspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşı karşıya geldi. Erzurumspor, mücadeleyi 2-1 kazandı.

İstanbulspor 1 - 2 Erzurumspor |Maç sonucu

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Mehmet Şahan Yılmaz

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Ologo, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar (Dk. 69 Duhan Aksu), Ferhat Yazgan (Dk. 69 Eslem Öztürk), Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli (Dk. 88 Berkay Görmez), Ethemi (Dk. 69 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Gökhan Kardeş, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek (Dk. 89 Alican Özfesli), Gökhan Alsan, Olanare (Dk. 89 Malle), Emircan Altıntaş (Dk. 74 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk. 83 Batuhan Artarslan)

Goller: Dk. 45 Mücahit Albayrak, Dk. 64 Gökhan Alsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 73 Rroca (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Muammer Sarıkaya, Dk. 58 Ologo, Dk. 90+6 Berkay Görmez) (İstanbulspor), Dk. 90+6 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İstanbulspor - Erzurumspor maçının özetini izlemek için tıklayınız. 

İstanbulspor 1 - 2 Erzurumspor |Maç sonucu İstanbulspor 1 - 2 Erzurumspor |Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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