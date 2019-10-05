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  3. İstanbulspor: 1 - Keçiörengücü: 1

İstanbulspor: 1 - Keçiörengücü: 1

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 63 Diouf), Patrick Etoga, Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 73 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 78 Muhammed Demirci), Ali

İstanbulspor: 1 - Keçiörengücü: 1

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Caner Ak, Emrah Ünal, Selahattin Altay

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 63 Diouf), Patrick Etoga, Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 73 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 78 Muhammed Demirci), Ali

Dere, İbrahim Yılmaz

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Samet Akaydın, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Cem Ekinci (Dk. 72 Rıdvan Şimşek), Uğur Utlu, Sertaç Çam (Dk. 46 Mendy), Kone (Dk. 83 İshak Çakmak)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Onur Ergün, Dk. 52 Muhsin Yıldırım, Dk. 70 İbrahim Yılmaz, Dk. 90 3 Muhammed Demirci (İstanbulspor), Dk. 57 Samet Akaydın, Dk. 59 Süleyman Olgun (Keçiörengücü)

GOLLER: Dk. 53 Samet Akaydın (Keçiörengücü), Dk. 90 2 Diouf (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde İstanbulspor, konuk ettiği Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: DHA

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