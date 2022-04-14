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İstanbulspor 3 -1 Bursaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 32. hafta maçında İstanbulspor, evinde konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

İstanbulspor 3 -1 Bursaspor | Maç sonucu

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Emrah Ünal

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (Dk. 83 Berkay Görmez), Muammer Sarıkaya (Dk. 69 Oğuzhan Berber), Rroca (Dk. 69 Eslem Öztürk), Ferhat Yazgan, Topalli, Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Duhan Aksu), Ethemi (Dk. 69 İbrahim Yılmaz)

Bursaspor: Deniz Aydın, Mert Yılmaz, Zalazar, Kubilay Sönmez (Dk. 62 Ramazan Keskin), Capan, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 78 Onur Atasayar), İsmail Yüksek (Dk. 62 Enver Cenk Şahin), Burak Altıparmak (Dk. 78 Bruno), Hasan Ayaroğlu (Dk. 90+5 Furkan Ünver), Namık Alaskarov, Pedro

Goller: Dk. 7 Namık Alaskarov (Bursaspor), Dk. 34 Ferhat Yazgan, Dk. 68 Ethemi, Dk. 90+5 Topalli (İstanbulspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 85 Mert Yılmaz, Dk. 88 Mustafa Er (Teknik direktör) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Ferhat Yazgan, Dk. 90 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 30 Deniz Aydın, Dk. 71 Capan, Dk. 83 Enver Cenk Şahin, Dk. 86 Pedro (Bursaspor)

Karşılaşmanın son bölümünde yaşanan gerginliğin ardından Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 88'inci dakikada kırmızı kartla kulübeden ihraç edildi.

Spor Toto 1.Lig'in 32. hafta maçında İstanbulspor, evinde konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Spor Toto 1.Lig'in 32. hafta maçında İstanbulspor, evinde konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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