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İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan erteleme maçının detaylarını haberimizde derledik. Peki, İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de erteleme maçları bu hafta içi oynanacak. İstanbulspor-Adana Demirspor maçı da oynanacak olan erteleme maçları arasında bulunuyor. Zorlu mücadele öncesinde iki takım hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Bu ligde İstanbulspor evinde 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Adana Demirspor, ligde çıktığı son 2 maçını da kazandı. İstanbulspor, 14 maçta 25 puana ulaştı ve 8. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise 15 maçta topladığı 28 puanla 5. sırada bulunuyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de İstanbulspor-Adana Demirspor arasında oynanacak olan erteleme maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacakken hakem Turgut Doman tarafından yönetilecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını ise Cemal Alpay ve Mehmet Şengül üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte bu sezon oynanacak tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. İstanbulspor-Adana Demirspor maçı da Çarşamba günü saat 19.00'da TRT Spor'dan izlenebilir.

Onur Çelik
Spor Editörü


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