İstanbulspor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında İstanbulspor, Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 18. hafta maçında İstanbulspor, Adanaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. İstanbulspor ve Adanaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında İstanbulspor sahasında Adanaspor ile 25.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
İstanbulspor - Adanaspor Maç Sonucu ne oldu?
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İstanbulspor Adanaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
25.01.2021 16:00
İstanbulspor Adanaspor Maçının Hakemleri
Hakan Ceylan(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Burak Cansız(2. Yardımcı Hakem), Selim Özen(dördüncü Hakem)
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 27. Valon Ethemı, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar
Yedekler
25. Halil Yiğit Yitmez, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
Uygar Mert Zeybek,45+2.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Uygar Mert Zeybek 50.dk, Sarı Kart Mehmet Yeşil 90+6.dk
Oyundan Çıkanlar
İbrahim Yılmaz 87.dk, Uygar Mert Zeybek 69.dk, Levent Ayçiçek 90+3.dk, Eduart Rroca 90+3.dk, Valon Ethemı 69.dk
Oyuna Girenler
Mirkan Aydın 87.dk, Eslem Öztürk 69.dk, Krıstal Abazaj 90+3.dk, Mehmet Yeşil 90+3.dk, Tayyip Ebrar Cumur 69.dk
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 22. Celil Yüksel, 35. Uğurcan Yazğılı, 11. Eren Keleş, 21. Atalay Babacan, 7. Ömer Çiçek, 9. Ognjen Ozegovıc
Yedekler
42. Berkan Fırat, 90. Hüseyin Çolak, 39. Cenk Alptekin, 8. Ahmet Bahçıvan, 24. Ergin Keleş, 5. Umut Sözen, 97. Serhat Tunç, 1. Burak Çapkınoğlu, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan
Teknik Sorumlu
Semih Özü
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Hakan Çinemre 31.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Çiçek 61.dk, Celil Yüksel 87.dk, Atalay Babacan 46.dk, Eren Keleş 87.dk
Oyuna Girenler
Ergin Keleş 61.dk, Serhat Tunç 87.dk, Umut Sözen 46.dk, Berkan Fırat 87.dk
TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|18
|11
|5
|2
|26
|13
|38
|13
|2
|İstanbulspor
|18
|11
|4
|3
|38
|19
|37
|19
|3
|Samsunspor
|18
|10
|6
|2
|25
|16
|36
|9
|4
|Altay
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|32
|13
|5
|Adana Demirspor
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|31
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|18
|9
|4
|5
|24
|13
|31
|11
|7
|Bursaspor
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|30
|5
|8
|Tuzlaspor
|18
|9
|3
|6
|27
|27
|30
|0
|9
|Altınordu
|18
|8
|4
|6
|24
|26
|28
|-2
|10
|Bandırmaspor
|18
|8
|3
|7
|23
|19
|27
|4
|11
|Adanaspor
|18
|6
|3
|9
|24
|23
|21
|1
|12
|Ümraniyespor
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|-9
|13
|Boluspor
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|19
|-4
|14
|Menemenspor
|18
|4
|7
|7
|20
|28
|19
|-8
|15
|Akhisarspor
|18
|4
|4
|10
|16
|25
|16
|-9
|16
|Balıkesirspor
|18
|4
|4
|10
|16
|29
|16
|-13
|17
|Ankaraspor
|18
|2
|4
|12
|12
|31
|10
|-19
|18
|Eskişehirspor
|18
|0
|7
|11
|10
|34
|7
|-24
TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür
|23.01.2021
|Adana Demirspor
|1-2
|Bursaspor
|23.01.2021
|Bandırmaspor
|1-0
|Ümraniyespor
|23.01.2021
|Eskişehirspor
|0-0
|Osmanlıspor FK
|24.01.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Akhisarspor
|24.01.2021
|Giresunspor
|1-0
|Balıkesirspor
|24.01.2021
|Ankara Keçiörengücü
|2-0
|Boluspor
|24.01.2021
|Samsunspor
|1-0
|Altay
|25.01.2021
|İstanbulspor
|1-0
|Adanaspor
|25.01.2021
|Altınordu
|2-4
|Menemenspor