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İstanbulspor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında İstanbulspor, Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbulspor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında İstanbulspor, Adanaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. İstanbulspor ve Adanaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında İstanbulspor sahasında Adanaspor ile 25.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

İstanbulspor - Adanaspor Maç Sonucu ne oldu?

İstanbulspor, Adanaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İstanbulspor Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın

İstanbulspor Adanaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.01.2021 16:00

İstanbulspor Adanaspor Maçının Hakemleri

Hakan Ceylan(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Burak Cansız(2. Yardımcı Hakem), Selim Özen(dördüncü Hakem)

İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 27. Valon Ethemı, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar

Yedekler

25. Halil Yiğit Yitmez, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

Uygar Mert Zeybek,45+2.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Uygar Mert Zeybek 50.dk, Sarı Kart Mehmet Yeşil 90+6.dk

Oyundan Çıkanlar

İbrahim Yılmaz 87.dk, Uygar Mert Zeybek 69.dk, Levent Ayçiçek 90+3.dk, Eduart Rroca 90+3.dk, Valon Ethemı 69.dk

Oyuna Girenler

Mirkan Aydın 87.dk, Eslem Öztürk 69.dk, Krıstal Abazaj 90+3.dk, Mehmet Yeşil 90+3.dk, Tayyip Ebrar Cumur 69.dk

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 22. Celil Yüksel, 35. Uğurcan Yazğılı, 11. Eren Keleş, 21. Atalay Babacan, 7. Ömer Çiçek, 9. Ognjen Ozegovıc

Yedekler

42. Berkan Fırat, 90. Hüseyin Çolak, 39. Cenk Alptekin, 8. Ahmet Bahçıvan, 24. Ergin Keleş, 5. Umut Sözen, 97. Serhat Tunç, 1. Burak Çapkınoğlu, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Hakan Çinemre 31.dk

Oyundan Çıkanlar

Ömer Çiçek 61.dk, Celil Yüksel 87.dk, Atalay Babacan 46.dk, Eren Keleş 87.dk

Oyuna Girenler

Ergin Keleş 61.dk, Serhat Tunç 87.dk, Umut Sözen 46.dk, Berkan Fırat 87.dk

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor18115226133813
2İstanbulspor18114338193719
3Samsunspor1810622516369
4Altay18102630173213
5Adana Demirspor1894531183113
6Ankara Keçiörengücü1894524133111
7Bursaspor189363328305
8Tuzlaspor189362727300
9Altınordu18846242628-2
10Bandırmaspor188372319274
11Adanaspor186392423211
12Ümraniyespor18558182720-9
13Boluspor18549182219-4
14Menemenspor18477202819-8
15Akhisarspor184410162516-9
16Balıkesirspor184410162916-13
17Ankaraspor182412123110-19
18Eskişehirspor18071110347-24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür

23.01.2021Adana Demirspor1-2Bursaspor
23.01.2021Bandırmaspor1-0Ümraniyespor
23.01.2021Eskişehirspor0-0Osmanlıspor FK
24.01.2021Tuzlaspor0-3Akhisarspor
24.01.2021Giresunspor1-0Balıkesirspor
24.01.2021Ankara Keçiörengücü2-0Boluspor
24.01.2021Samsunspor1-0Altay
25.01.2021İstanbulspor1-0Adanaspor
25.01.2021Altınordu2-4Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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