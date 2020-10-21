TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçların arasında İstanbulspor - Akhisarspor maçı bulunuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan iki takımda, 3 puan peşinde. Bu sezona form düzeyi yüksek olarak giriş yapan İstanbulspor, ligde 12 puanla 2. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor'un ise kötü gidişatı devam ediyor. Bu sezon 5 maçın sonunda 5 puana sahip olan Akhisarspor, üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, İstanbulspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Akhisarspor maçı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem, Burak Pakkan düdük çalacak. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Suat Güz üstleniyor.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. İstanbulspor - Akhisarspor mücadelesi de 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.