TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin ikinci haftasında İstanbulspor ile Altay maçı oynanacak. İstanbulspor, sezona Adanaspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle başlamıştı. Altay ise, evinde oynadığı Samsunspor maçında 0-0'lık skorla ayrılmıştı. Zorlu maçta iki takımda ilk galibiyetlerini almak için oldukça baskılı ve istekli bir oyun tercih edebilir. Peki, İstanbulspor - Altay ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

İSTANBULSPOR - ALTAY NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de ikinci hafta oynanacak olan İstanbulspor - Altay maçı, 20 Eylül saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında hakem, Alper Çetin'in yönetiminde geçecek. Alper Çetin'in yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Mehmet Akıncık üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşmasından dolayı, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve ücretsiz olarak yayınlanıyor. İstanbulspor - Altay maçı da aynı şekilde TRT ekranlarından şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.