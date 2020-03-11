İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. İstanbulspor - Altınordu: 0-2

İstanbulspor - Altınordu: 0-2

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Oğuzhan Berber, Etoga, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Rıdvan Şimşek), Eslem Öztürk (Dk. 68 Uygar Mert Zeybek), Berkay Görmez (Dk. 75 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Ali Dere, Melih Kabasakal, Zafer Şensoy

İstanbulspor - Altınordu: 0-2

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku Tunavelioğlu

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Oğuzhan Berber, Etoga, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Rıdvan Şimşek), Eslem Öztürk (Dk. 68 Uygar Mert Zeybek), Berkay Görmez (Dk. 75 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Ali Dere, Melih Kabasakal, Zafer Şensoy

ALTINORDU: Erhan Erentürk - Kerim Alıcı, Ali Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı (Dk. 83 Kahraman Demirtaş), Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Muhammed Mert, Metehan Mimaroğlu, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 58 Hüseyin Atakan Üner), Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener)

GOLLER: Dk. 48 Muhammed Mert, Dk. 90+1 Hüseyin Atakan Üner (Altınordu)

SARI KART: Rıdvan Şimşek (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT