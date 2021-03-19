İstanbulspor- Altınordu maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de kritik haftalara girilirken heyecan da git gide artıyor. Bu kapsamda İstanbulspor evinde Altınordu'yu konuk edecek.

İSTANBULSPOR- ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Altınordu arasında oynanacak olan maç Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda 20 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1'den şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz yapacak.

İSTANBULSPOR- ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

İstanbulspor ile Altınordu arasında oynanacak olan maç TRT Spor kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor'u canlı olarak izlemek için tıklayınız.

İstanbulspor: Marin Ljubic , Mehmet Yeşil , Patrick Etoga Atchom, Ali Yaşar, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Levent Ayçiçek , Melih Kabasakal , Eduard Rroca, İbrahim Yılmaz, Kristal Abazaj.

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak , Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kay, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Furkan Çil, Recep Aydın, Enis Destan.