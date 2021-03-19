İstanbulspor- Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de kritik haftalara girilirken heyecan da git gide artıyor. Bu kapsamda İstanbulspor evinde Altınordu'yu konuk edecek.

İSTANBULSPOR- ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Altınordu arasında oynanacak olan maç Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda 20 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1'den şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz yapacak.