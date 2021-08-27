Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda ligdeki üçüncü hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki İstanbulspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

İSTANBULSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.