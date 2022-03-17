Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan İstanbulspor – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

İSTANBULSPOR – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor – Ankara Keçiörengücü maçı 18 Mart 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor – Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSTANBULSPOR – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

İstanbulspor – Ankara Keçiörengücü maçını hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Melis Özçiğdem görev alacak.