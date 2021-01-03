İstanbulspor-Ankaraspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Bu hafta oynanacak olan İstanbulspor-Ankaraspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde İstanbulspor evinde 7 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Ankaraspor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 5 maçtır kazanamıyor. İstanbulspor, bu sezon, 15 maçta 28 puan topladı ve 6. sıradaki yerini aldı. Ankaraspor ise 15 maçta 9 puan topladı ve 17. sırada bulundu. Peki, İstanbulspor-Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan İstanbulspor-Ankaraspor maçı, saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda başlayacak. Bu mücadeleyi hakem Caner Ak yönetecek. Caner Ak'ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de sezon öncesinde TRT ve Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Ligde bu hafta oynanacak İstanbulspor-Ankaraspor maçı da bugün saat 16.00'da TRT Avaz'da ve beIN SPORTS MAX HD 2'de futbolseverler ile buluşacak.