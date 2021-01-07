İstanbulspor-Balıkesirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'in 13. haftasında koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Balıkesirspor mücadelesi bugün oynanacak. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde İstanbulspor evinde 8 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 5 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Balıkesirspor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor.

İstanbulspor, ligde 16 maçta 31 puan topladı ve 5. sıradaki yerini aldı. Balıkesirspor ise 16 maçta 16 puan toplayarak 13. sırada bulundu. Peki, İstanbulspor-Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 13. haftanın erteleme maçı olan İstanbulspor-Balıkesirspor mücadelesi, bugün saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte bu sezonun tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. İstanbulspor-Balıkesirspor maçı da bugün saat 19.00'da TRT Spor'dan izlenebilir.