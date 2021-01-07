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İstanbulspor-Balıkesirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de 13. hafta ertelenen İstanbulspor-Balıkesirspor maçı, bugün oynanacak. Peki, İstanbulspor-Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İstanbulspor-Balıkesirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'in 13. haftasında koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Balıkesirspor mücadelesi bugün oynanacak. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde İstanbulspor evinde 8 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 5 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Balıkesirspor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor.

İstanbulspor, ligde 16 maçta 31 puan topladı ve 5. sıradaki yerini aldı. Balıkesirspor ise 16 maçta 16 puan toplayarak 13. sırada bulundu. Peki, İstanbulspor-Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 13. haftanın erteleme maçı olan İstanbulspor-Balıkesirspor mücadelesi, bugün saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte bu sezonun tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. İstanbulspor-Balıkesirspor maçı da bugün saat 19.00'da TRT Spor'dan izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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