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İstanbulspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi devam ediyor. 4. haftada oynanacak olan İstanbulspor - Bandırmaspor maçı hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik.

İstanbulspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları başlıyor. Haftanın açılış maçında Bandırmaspor, İstanbulspor deplasmanına çıkıyor. İki takım arasındaki son 4 maçın 2'sinde Bandırmaspor, 2'sinde ise İstanbulspor kazandı. Bu sezon 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan İstanbulspor, ligde 4. sırada bulunuyor. Bandırmaspor ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puana sahip. Peki, İstanbulspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İSTANBULSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Bandırmaspor maçı, 2 Ekim Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Burak Şeker olacak. Burak Şeker'in yardımcılıklarını ise Cemal Alpay ve Emrah Ünal üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de oynanacak olan İstanbulspor - Bandırmaspor 4. hafta mücadelesi, tüm TFF 1. Lig maçlarında olduğu TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma, Cuma günü 19.00'da TRT Spor'da yayınlanacak.  

Onur Çelik
Spor Editörü


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