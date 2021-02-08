İstanbulspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 20. hafta maçında İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-3 sona erdi. İstanbulspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında İstanbulspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 06.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
İstanbulspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç Sonucu ne oldu?
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İstanbulspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın
İstanbulspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
06.02.2021 16:00
İstanbulspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri
Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Mehmet Ali Akkor(1. Yardımcı Hakem), Cem Özbay(2. Yardımcı Hakem), İlker Yasin Avcı(dördüncü Hakem)
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 27. Valon Ethemı, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca
Yedekler
40. Marın Ljubıc, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 18. Koray Kılınç, 35. Egehan Gök, 50. Kerem Baykuş, 54. Mehmet Uslu, 70. Krıstal Abazaj, 77. Kağan Miray Bağış, 90. Mirkan Aydın
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
İbrahim Yılmaz,50.dk (f), Patrıck Etoga Atchom,86.dk (k), Koray Kılınç,88.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Patrıck Etoga Atchom 13.dk, Sarı Kart Eduart Rroca 73.dk
Oyundan Çıkanlar
İbrahim Yılmaz 67.dk, Uygar Mert Zeybek 65.dk, Melih Kabasakal 77.dk, Levent Ayçiçek 65.dk, Valon Ethemı 77.dk
Oyuna Girenler
Mirkan Aydın 67.dk, Eslem Öztürk 65.dk, Mehmet Yeşil 77.dk, Krıstal Abazaj 65.dk, Koray Kılınç 77.dk
Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
35. Burak Öğür, 55. Ercan Coşkun, 44. Tomıslav Glumac, 18. Gökhan Süzen, 2. Avdıja Vrsajevıc, 8. Serkan Göksu, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 38. Ahmet Canbaz, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı
Yedekler
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 92. Mustafa Murat Uslu, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 27. Hüseyin Atakan Üner, 10. Okan Derici, 98. Idrıssa Camara, 7. Moussa Sow
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Goller
Ahmet Canbaz,13.dk (p), Ulrıch Kevın Selom Mayı,57.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Serkan Göksu 25.dk, Sarı Kart Avdıja Vrsajevıc 22.dk
Oyundan Çıkanlar
Serkan Göksu 67.dk, Kartal Kayra Yılmaz 89.dk, Muammer Denizhan Taşkan 67.dk, Ahmet Canbaz 46.dk, Ulrıch Kevın Selom Mayı 84.dk
Oyuna Girenler
Idrıssa Camara 67.dk, Yusuf Emre Gültekin 89.dk, Okan Derici 67.dk, Hüseyin Atakan Üner 46.dk, Moussa Sow 84.dk
TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|41
|17
|2
|İstanbulspor
|20
|12
|4
|4
|43
|23
|40
|20
|3
|Samsunspor
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|40
|11
|4
|Adana Demirspor
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|37
|16
|5
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|6
|Altay
|20
|11
|2
|7
|36
|20
|35
|16
|7
|Ankara Keçiörengücü
|20
|10
|4
|6
|25
|14
|34
|11
|8
|Altınordu
|20
|10
|4
|6
|28
|28
|34
|0
|9
|Bursaspor
|19
|9
|3
|7
|34
|30
|30
|4
|10
|Bandırmaspor
|20
|8
|3
|9
|24
|23
|27
|1
|11
|Adanaspor
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|24
|3
|12
|Ümraniyespor
|20
|6
|6
|8
|23
|31
|24
|-8
|13
|Boluspor
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|19
|-6
|14
|Akhisarspor
|20
|5
|4
|11
|17
|28
|19
|-11
|15
|Balıkesirspor
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|19
|-12
|16
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|20
|3
|4
|13
|13
|33
|13
|-20
|18
|Eskişehirspor
|20
|0
|7
|13
|12
|44
|7
|-32
TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür
|05.02.0021
|Samsunspor
|3-1
|Bandırmaspor
|06.02.0021
|Adana Demirspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|06.02.0021
|İstanbulspor
|2-3
|Ümraniyespor
|06.02.0021
|Tuzlaspor
|2-0
|Menemenspor
|06.02.0021
|Eskişehirspor
|0-5
|Altay
|07.02.0021
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adanaspor
|07.02.0021
|Altınordu
|2-1
|Boluspor
|07.02.0021
|Balıkesirspor
|3-0
|Akhisarspor
|08.02.0021
|Giresunspor
|Bursaspor