İstanbulspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-3 sona erdi. İstanbulspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında İstanbulspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 06.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... İstanbulspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç Sonucu ne oldu? İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İstanbulspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın İstanbulspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 16:00

İstanbulspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri

Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Mehmet Ali Akkor(1. Yardımcı Hakem), Cem Özbay(2. Yardımcı Hakem), İlker Yasin Avcı(dördüncü Hakem)

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 27. Valon Ethemı, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca

Yedekler

40. Marın Ljubıc, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 18. Koray Kılınç, 35. Egehan Gök, 50. Kerem Baykuş, 54. Mehmet Uslu, 70. Krıstal Abazaj, 77. Kağan Miray Bağış, 90. Mirkan Aydın

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

İbrahim Yılmaz,50.dk (f), Patrıck Etoga Atchom,86.dk (k), Koray Kılınç,88.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Patrıck Etoga Atchom 13.dk, Sarı Kart Eduart Rroca 73.dk

Oyundan Çıkanlar

İbrahim Yılmaz 67.dk, Uygar Mert Zeybek 65.dk, Melih Kabasakal 77.dk, Levent Ayçiçek 65.dk, Valon Ethemı 77.dk

Oyuna Girenler

Mirkan Aydın 67.dk, Eslem Öztürk 65.dk, Mehmet Yeşil 77.dk, Krıstal Abazaj 65.dk, Koray Kılınç 77.dk

Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 55. Ercan Coşkun, 44. Tomıslav Glumac, 18. Gökhan Süzen, 2. Avdıja Vrsajevıc, 8. Serkan Göksu, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 38. Ahmet Canbaz, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 92. Mustafa Murat Uslu, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 27. Hüseyin Atakan Üner, 10. Okan Derici, 98. Idrıssa Camara, 7. Moussa Sow

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

Ahmet Canbaz,13.dk (p), Ulrıch Kevın Selom Mayı,57.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Serkan Göksu 25.dk, Sarı Kart Avdıja Vrsajevıc 22.dk

Oyundan Çıkanlar

Serkan Göksu 67.dk, Kartal Kayra Yılmaz 89.dk, Muammer Denizhan Taşkan 67.dk, Ahmet Canbaz 46.dk, Ulrıch Kevın Selom Mayı 84.dk

Oyuna Girenler

Idrıssa Camara 67.dk, Yusuf Emre Gültekin 89.dk, Okan Derici 67.dk, Hüseyin Atakan Üner 46.dk, Moussa Sow 84.dk

TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 20 12 4 4 43 23 40 20 3 Samsunspor 20 11 7 2 30 19 40 11 4 Adana Demirspor 20 11 4 5 35 19 37 16 5 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 6 Altay 20 11 2 7 36 20 35 16 7 Ankara Keçiörengücü 20 10 4 6 25 14 34 11 8 Altınordu 20 10 4 6 28 28 34 0 9 Bursaspor 19 9 3 7 34 30 30 4 10 Bandırmaspor 20 8 3 9 24 23 27 1 11 Adanaspor 20 7 3 10 29 26 24 3 12 Ümraniyespor 20 6 6 8 23 31 24 -8 13 Boluspor 20 5 4 11 20 26 19 -6 14 Akhisarspor 20 5 4 11 17 28 19 -11 15 Balıkesirspor 20 5 4 11 19 31 19 -12 16 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 17 Ankaraspor 20 3 4 13 13 33 13 -20 18 Eskişehirspor 20 0 7 13 12 44 7 -32

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür