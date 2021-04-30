İstanbulspor- Beypiliç Boluspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın
TFF 1.Ligin 33.haftasında İstanbulspor, evinde Beypiliç Boluspor'u konuk ediyor. Zorlu müsabakayı izlemek isteyenler İstanbulspor- Beypiliç Boluspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçın canlı yayını haberimizde...
TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor kozlarını paylaşacak.
İSTANBULSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Esenyurt Neci Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, Bein Sport 4 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu olacak.
İSTANBULSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan dönüşümlü yayınla naklen izleyebilirsiniz.
İSTANBULSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI