İstanbulspor- Beypiliç Boluspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor kozlarını paylaşacak.

İSTANBULSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Esenyurt Neci Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, Bein Sport 4 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu olacak.

İSTANBULSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan dönüşümlü yayınla naklen izleyebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI

TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE