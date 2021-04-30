İstanbulspor- Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1.Ligin 33.haftasında İstanbulspor, evinde Beypiliç Boluspor'u konuk edecek. Peki İstanbulspor- Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor kozlarını paylaşacak.
İSTANBULSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Esenyurt Neci Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, Bein Sport 4 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.