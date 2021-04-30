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İstanbulspor- Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin 33.haftasında İstanbulspor, evinde Beypiliç Boluspor'u konuk edecek. Peki İstanbulspor- Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor- Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor kozlarını paylaşacak.

İSTANBULSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Esenyurt Neci Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, Bein Sport 4  kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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