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İstanbulspor-Bursaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde, İstanbulspor-Bursaspor ile karşılaşacak. Peki, İstanbulspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İstanbulspor-Bursaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de, 15. hafta maçları devam ediyor. Ligde oynanacak olan İstanbulspor-Bursaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ligde, evinde 5 maçtır kaybetmeyen İstanbulspor, Bursaspor'a karşı galibiyet arayacak. İstanbulspor, 12 maçta 21 puan toplayarak 8. sırada yer alıyor. Bursaspor ise 14 maçta 20 puan alarak 9. sırada bulunuyor. Peki, İstanbulspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1. Lig'de oynanacak olan İstanbulspor-Bursaspor maçı, bugün saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Kovid-19 nedeniyle seyircisiz oynanacak olan mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Anıl Usta üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT kanalları üzerinden şifresiz olarak yayınlanıyor. İstanbulspor-Bursaspor maçı da bugün saat 19.00'da TRT Spor kanalından izlenebilir.

Onur Çelik
Spor Editörü


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